Italia under 16, amichevole con l'Ungheria: i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri sera a Roma si è radunata la nazionale under 16. In queste ore gli azzurrini voleranno alla volta di Budapest, dove mercoledì affronteranno i pari età dell'Ungheria in una gara amichevole. Per l'occasione il cd Daniele Zoratto ha convocato i seguenti calciatori nati nel 2003:

Portieri

Sebastiano Desplanches (Milan), Elia Priori (Inter)

Difensori

Ramen Cepele (Inter), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Citi (Milan), Filippo Grassi (Atalanta), Federico Moraschi (Atalanta), Mattia Zanotti (Inter)

Centrocampisti

Gabriele Berto (Atalanta), Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Lorenzo Peschetola (Inter), Federico Zuccon (Atalanta)

Attaccanti

Tommaso De Nipoti (Atalanta), Degnand Wilfried Gnonto (Inter), Stephane Henoc N’Bbesso (Milan), Alessio Rosa (Atalanta).