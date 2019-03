Italia under 16, doppia sfida contro la Germania: i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dalla doppia sfida contro l'Austria, maturata in un pareggio ed una sconfitta, l'Italia under 16 torna in campo per affrontare i pari età della Germania. Appuntamento il 23 ed il 25 marzo, rispettivamente presso lo stadio "Pio XII" di Albano Laziale e l'impianto "Tre Fontane" di Roma. Raduno fissato nella Capitale martedì prossimo. Il ct Daniele Zoratto ha convocato i seguenti giocatori nati nel 2003:

Portieri

Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo)

Difensori

Gabriele Mulazzi (Juventus), Mattia Zanotti (Inter), Filippo Grassi (Atalanta), Ramen Cepele (Inter), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Fontanarosa (Empoli), Federico Moraschi (Atalanta)

Centrocampisti

Fabio Miretti (Juventus), Cesare Casadei (Inter), Federico Zuccon (Atalanta), Luciano Pisapia (Juventus), Lorenzo Peschetola (Inter), Federico Casolari (Sassuolo). Demis Maugeri (Torino), Lorenzo Scandurra (Roma)

Attaccanti

Wilfried Degnano Gnonto (Inter), Luca Magazzù (Inter), Valerio Marinacci (Lazio), Tommaso De Nipoti (Atalanta).