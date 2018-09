© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Italia under 17 è riuscita a strappare alla Germania in casa la vittoria nel torneo "4 Nazioni" all'ultimo minuto di recupero. Un trionfo salutare in un momento così buio per le varie nazionali azzurre. Questo il commento del ct Carmine Nunziata da Waldshut-Tiengen: "Al di là della vittoria sono contento per il tipo di esperienza che i ragazzi hanno fatto in questo Torneo: i primi 20’ sono stati terribili e, nonostante fossero sotto di due gol sotto, non hanno mai mollato e sono riusciti a rimontare".

Nunziata non vuole certo abbassare la guardia e pensa già alle qualificazioni agli Europei di fine ottobre: "Con un gruppo così disponibile il lavoro è più facile - riporta il sito FIGC - Certo, siamo agli inizi e bisogna ancora migliorare. Ho avuto la possibilità di vederli tutti sul campo e avere una visione d’insieme, lavoreremo per essere pronti per il torneo di qualificazione".