Italia under 17, Nunziata: "I rigori ci hanno castigato"

© foto di Luigi Gasia

La rivincita generazionale c'è stata soltanto per gli olandesi. La finale degli Europei under 17 ha messo di fronte a Rotherham due delle grandi escluse dai prossimi Mondiali, Italia ed Olanda, ma l'epilogo ai rigori ha premiato gli Orange dopo un match ricco di emozioni e capovolgimenti di fronte.

Al termine della gara il ct degli azzurrini, Carmine Nunziata, cerca di mascherare la delusione elogiando la gara dei suoi: "Un'altra prova bellissima da parte dei ragazzi che hanno giocato alla pari con gli olandesi – riporta il sito FIGC – E’ un peccato perché pensavamo di avercela fatta, invece i rigori ci hanno castigato. Rimane il risultato di una finale raggiunta e di un gruppo fantastico che ci fa ben sperare per il futuro".

Gli fa eco il Direttore Generale della FIGC, Michele Uva: "Ai ragazzi non si può rimproverare nulla, c'è solo il rammarico per il loro vantaggio, ma per il resto sono stati bravissimi, hanno giocato una partita bellissima".