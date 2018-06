Italia under 19, Europei alle porte: i convocati per uno stage

Subito dopo la conclusione dei Mondiali, dal 16 luglio, partiranno in Finlandia gli Europei under 19. L'Italia è tra le partecipanti e sfiderà i padroni di casa, il Portogallo e la Norvegia nel girone A. Il selezionatore Paolo Nicolato convoca 27 giocatori per uno stage di preparazione che si terrà a Milanello dal 12 al 17 giugno.

Questo l'elenco:

Portieri

Marco Carnesecchi (Atalanta), Michele Cerofolini (Fiorentina), Alessandro Plizzari (Ternana)

Difensori

Matteo Anzolin (Juventus), Alessandro Bastoni (Atalanta), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Inter), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta), Luca Pellegrini (Roma), Marco Sala (Inter), Alessandro Tripaldelli (Juventus), Gianmaria Zanandrea (Juventus)

Centrocampisti

Andrea Danzi (Verona), Davide Frattesi (Sassuolo), Matteo Gabbia (Milan), Alessandro Mallamo (Atalanta), Andrea Marcucci (Roma), Filippo Melegoni (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Inter)

Attaccanti

Enrico Brignola (Benevento), Christian Capone (Pescara), Moise Bioty Kean (Verona), Marco Olivieri (Juventus), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Cremonese).