Italia Under 20: 2-2 contro l'Inghilterra. A segno Frabotta e Portanova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un pareggio dopo le vittorie contro Polonia e Repubblica Ceca. L'Italia Under 20, quest'oggi al Tardini contro l'Inghilterra, ha pareggiato 2-2 in una gara valida per il 'Torneo 8 Nazioni'. A segno per gli azzurrini due calciatori della Juventus Under 23: il terzino Gianluca Frabotta e il centrocampista Manolo Portanova.