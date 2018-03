Italia Under 21, la prima di Evani tra molte novità. Davanti guida Cerri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’emozione della prima. Ma anche l’orgoglio. Alberico Evani è pronto a debuttare sulla panchina dell’Under 21 contro la Norvegia (ci sarà un minuto di silenzio per Astori e per l’ex capitano dell’U19 norvegese Adrian Lillebekk Ovlien, morto per un’infezione fulminante nei giorni scorsi): due partite, poi si vedrà. "La vivo col massimo impegno e spero di sfruttare l’opportunità. Io e Di Biagio abbiamo sempre collaborato: ci sentiamo, ci confrontiamo. Poi vedremo quel che sarà". Intanto, la prima novità potrebbe essere il 4-3-3: "Conosco i ragazzi da tanti anni, possono giocare con più sistemi". Di sicuro, in avanti riecco Alberto Cerri, 12 gol in 23 gare col Perugia: "Sta bene fisicamente e sta facendo gol – sottolinea Evani –. Speriamo ne abbia tenuti un paio di scorta per la Norvegia", le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.