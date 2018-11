© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Europeo Under 21, l'Italia pronta al sorteggio". Titola così Tuttosport nelle proprie pagine interne in merito alla nazionale del ct Gigi Di Biagio che, venerdì alle 18, conoscerà le rivali da affrontare nell'Europeo casalingo del prossimo giugno. Polonia, Austria, Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Belgio, Romania, Danimarca, Serbia e Croazia sono le nazionali qualificatesi per la manifestazione che si giocherà tra il 16 e il 30 giugno in Italia e San Marino, con gli azzurrini che puntano a vincere la competizione. L'ultima volta accadde nel 2004, quando in panchina c'era Claudio Gentile.