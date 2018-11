Italia-USA, invasione di campo. Abbraccio di un tifoso e Bonucci e Acerbi

0-0 all'intervallo tra Italia e USA nell'amichevole di questa sera a Genk. Tre occasioni per gli azzurri nei primi 18 minuti: la prima con Federico Chiesa che una volta superato Moore è entrato in area calciando però debolmente, la seconda con Domenico Berardi, su cross dello stesso...

Italia-USA, 0-0 all'intervallo: quattro occasioni per gli azzurri ma senza gol

Mantova, in arrivo l'ex Bari Conti

Modena, colpo in mezzo al campo: c'è Loviso

Cesena, sirene per Ricciardo. Il club spinge per il rinnovo

Gravina, colpo Angelo in difesa. Con lui anche Nasif

Floriano: "Meglio titolare a Bari, che in secondo piano a Foggia"

Bari, De Laurentiis: "2-3 anni per la B. Poi proveremo il grande salto"

Avv. Vizzino: "Tardi per stravolgere la B: si usi il buon senso"

Pro Piacenza, Londrosi: "Ecco come sto ristrutturando il club"

Pres. LND: "Con Ghirelli la Lega Pro si affida in buone mani"

Malonga: “Pagherei per tornare a giocare nel Cesena”

Incredibile, ma vero. L'Este fa ricorso per il colore dei pali

Avellino, nuovo obiettivo per l'attacco: è il classe '99 Squerzanti

Serie D, altri scossoni in panchina. Firmano gli ex Pro Gjuci e Ghidotti

Bari, mezzo passo falso a Castrovillari. Ma la Nocerina non ne approfitta

Avellino, per gennaio spunta l'idea di un ritorno di Evacuo

Cioffi: "Responsabili io e il club: lascio il Pomigliano per dignità"

Bari, in arrivo il difensore Bianchi del Torino

Aggressione ad arbitro in Basilicata: tre anni di squalifica

Bari, in arrivo un innesto per la difesa: vicino Bianchi del Torino

Pacifica invasione di campo al quarto minuto del secondo tempo della sfida amichevole tra Italia e USA a Genk. Un tifoso è infatti entrato sul rettangolo verde di gioco abbracciando prima Leonardo Bonucci e poi Francesco Acerbi, per poi consegnarsi autonomamente a uno degli steward che lo ha accompagnato fuori dal campo.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy