Italia-USA, le ultime sugli azzurri: Sirigu in porta, Mancini prepara 5 novità

Una certezza l'ha regalata Roberto Mancini: contro gli USA sarà Salvatore Sirigu a difendere la porta dell'Italia. Il ct azzurro, però, sembra intenzionato a fare diversi cambi anche negli altri reparti. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, in difesa dovrebbe giocare De Sciglio come terzino destro, con Biraghi confermato a sinistra. Al centro dentro Rugani o Acerbi al fianco di Bonucci, a centrocampo Barella come mediano con Verratti e uno tra Sensi o Gagliardini nel ruolo di altro interno. In attacco Lasagna è favorito su Immobile, Kean o Pavoletti, con Chiesa e Berardi come esterni.