Italia, Ventura non cambia: 4-2-4. Dentro Astori e Conti

A dispetto delle critiche, Giampiero Ventura resta fedele al suo credo: per l'Italia, salvo sorprese, sarà 4-2-4 anche contro l'Israele. In difesa, Conti è in vantaggio su Zappacosta per il ruolo di terzino destro, mentre Astori sostituirà Bonucci squalificato al fianco di Barzagli al centro.