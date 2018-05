Italia, verso la Francia: dubbio Balotelli. Si scaldano Caldara e Chiesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla sfida dell'Italia contro la Francia, gara in programma venerdì a Nizza. In porta dovrebbe toccare a Mattia Perin, mentre in difesa ci sarà Caldara. A centrocampo possibilità dal primo minuto per Cristante e Mandragora, mentre davanti c'è il dubbio (legato alle condizioni fisiche) Mario Balotelli. L'attaccante potrebbe essere dunque confermato nel suo stadio e sarebbe affiancato da Federico Chiesa, chance anche per Berardi.