© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"L'autentica rivoluzione è la qualità". Così Alessandro Vocalelli, sulle colonne di Tuttosport, analizza il ciclo azzurro di Roberto Mancini, ieri vincente per 5-0 sul modesto Liechtenstein: "Erano ben altri gli avversari di Pozzo, ma sarebbe sbagliato screditare i risultati soltanto guardando al ranking delle rivali. La strada scelta è un'altra, puntando a due elementi davvero rivoluzionari per il nostro calcio: la qualità e l'anagrafe. È questo il marchio di fabbrica della nostra Nazionale, che non deve passare dal disfattismo all'eccesso di entusiasmo, perché non è ancora al livello delle altre potenze continentali".