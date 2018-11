Italian Sport Awards, ottava edizione. L'elenco dei premiati

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunedì 12 novembre, a Camposano, nei pressi di Nola (Napoli) torneranno gli Italian Sport Awards. Il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2017/2018, si appresta a vivere la sua ottava edizione affermandosi come uno degli eventi più attesi. Ieri nella sala Giunta del Coni a Roma la presentazione ufficiale. L’evento, ideato e prodotto da Donato Alfani quest’anno andrà di scena nella splendida cornice del Dubai Village. Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale patrocinato dal Coni, dalla Figc, Lega A, Lega B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti e Associazione Italiana Arbitri. Una serata che si preannuncia spettacolare grazie anche all’ausilio dei diversi media partner, fondamentali nella realizzazione del format. Tante le stelle del nostro sport che verranno premiati per la stagione 2017-2018, dando lustro ai meriti sportivi ma non solo, gettando lo sguardo anche al vasto mondo mediale e della comunicazione. Tra i tanti premi da assegnare, ce ne sarà anche uno di assoluto prestigio che verrà attribuito proprio a TuttoMercatoWeb.com, che per la sezione Media e Informazione è riuscito ad aggiudicarsi quello di Miglior Redazione Sportiva Web.

Di seguito l'elenco completo dei premiati per l’edizione 2018:

SERIE A - BEST AWARDS

Miglior Portiere Dell’anno Alex Meret

Miglior Difensore Dell’anno Francesco Acerbi

Miglior Centrocampista Dell’anno Bryan Cristante

Miglior Attaccante Dell’anno Roberto Inglese

Miglior Calciatore Dell’anno Lorenzo Insigne*

Miglior Procuratore Dell’anno Mario Giuffredi

Miglior Giovane Procuratore Dell’anno Dario Ristori

Miglior Allenatore Dell’anno Di Francesco/Pioli

Miglior Giovane Allenatore Dell’anno Leonardo Semplici

Miglior Club Dell’anno Lazio

Miglior Presidente Dell’anno Walter Mattioli

Miglior Dirigente Sportivo Dell’anno Andrea Chiavelli

Miglior Direttore Sportivo Dell’anno Giuntoli/Corvino

Miglior Addetto Stampa Dell’anno Guido Baldari

Miglior Arbitro Dell’anno Paolo Valeri

Miglior Giocatore Rivelazione Dell’anno Alberto Grassi

Miglior Tifoseria Benevento

Premio Speciale Cristian Maggio/Simone Verdi/Oreste Vigorito

Premio Gestione Social AS Roma

Premio Alla Carriera Avv. Eduardo Chiacchio

Premio Alla Carriera Francesco Graziani

SERIE B - BEST AWARDS

Miglior Portiere Dell’anno Alessandro Micai

Miglior Difensore Dell’anno Raffaele Pucino/ Di Lorenzo

Miglior Centrocampista Dell’anno Francesco Di Tacchio

Miglior Attaccante Dell’anno Di Carmine/Ciano

Miglior Calciatore Dell’anno Alfredo Donnarumma

Miglior Goal Dell’anno Paolo Bartolomei

Miglior Bomber Dell’anno Alfredo Donnarumma

Miglior Procuratore Dell’anno Mario Giuffredi

Miglior Allenatore Dell’anno Roberto D’Aversa

Miglior Giovane Allenatore Dell’anno Moreno Longo

Miglior Presidente Dell’anno Maurizio Stirpe

Miglior Direttore Sportivo Dell’anno Daniele Faggiano

Miglior Dirigente Sportivo Dell’anno Stefano Marchetti

Miglior Addetto Stampa Fernando Cellitti

Miglior Squadra Dell’anno Parma

Miglior Arbitro Dell’anno Daniele Chiffi

Miglior Giocatore Rivelazione Dell’anno Mattia Sprocati

Miglior Tifoseria Foggia

Premio Speciale Fabio Mazzeo

Premio Speciale Raffaele Palladino

Premio Gestione Social Perugia

Premio Alla Carriera Mariano Angelo Fabiani