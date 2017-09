ItaliaU21, Cutrone: "Contento per l'occasione avuta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Italia, Patrick Cutrone, parla così a Rai Sport, dopo la gara contro la Slovenia: "Sì, era importante per vincere per rimediare alla sconfitta. Dovevamo reagire e l'abbiamo fatto. Io ho lavorato bene in ogni allenamento, sono contento dell'occasione avuta"