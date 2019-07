James già del Napoli, almeno a calcetto. Sui social spunta l'indizio

James Rodriguez e il Napoli, adesso la fumata bianca può arrivare davvero. Curiosa, proprio in tal senso, la foto postata da un amico del fantasista di proprietà del Real Madrid: "Napoli colombiano, che squadra!", il post su Instagram che mostra in campo un sorridentissimo James al fianco del suo compagno di Nazionale, nonché fratello della sua ex moglie, David Ospina e, soprattutto, altri cinque connazionali che indossano tutti la maglia del club partenopeo. Tutti tranne James, almeno nella foto. Sarà proprio la divisa che porterà anche lui nella prossima stagione?