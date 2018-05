Jankto attacca l'hotel dei ritiri dell'Udinese. La replica: "Parole gravi"

Fonte: Tuttoudinese.it

Non cessano le polemiche sulle dichiarazioni shock rilasciate da Jakub Jankto (Clicca qui per la versione integrale) ad una televisione ceca. Il centrocampista bianconero ha, tra le altre cose, gettato pesanti critiche sulle condizioni dell'hotel nella quale i bianconeri hanno passato diverse settimane in ritiro. L'hotel in questione, l'Hotel Executive di Udine, ha voluto rispondere alle gravi accuse mosse nei confronti della struttura da Jankto nella nota qui di seguito riportata:

"Preme innanzitutto smentire ogni aspetto calunnioso e fantasioso contenuto nella suddetta dichiarazione, con particolare riferimento alle illazioni sull'igiene. A riprova della inattendibilità di queste affermazioni si sottolinea come il nostro albergo sia da anni punto di riferimento per le società calcistiche, non solo locali, ma anche provenienti da altre regioni. Durante la stagione appena conclusa abbiamo ospitato le squadre Primavera di importanti club quali Lazio, Fiorentina, Roma ecc., nonché diverse squadre di serie A femminile come Juventus e Sassuolo. Quanto sopra per dimostrare una volta di più che la nostra struttura viene da tempo scelta e confermata da una vasta e qualificata clientela proprio per l'eccellenza e la puntualità nei servizi prestati (a meno di non voler postulare che tutte le società calcistiche sopra menzionate adottino le risibili finalità punitive di cui alla apodittica dichiarazione del sig. Jankto).

Tutto quanto sopra precisato, la scrivente, anche in ragione degli ottimi rapporti che intrattiene da anni con l'Udinese Calcio attende (e chiederà) una pronta presa di posizione anche della stessa Società sulla sopra riportata dichiarazione.

In ogni caso, stante la gravità, la falsità nonchè la gratuità ed estrema superficialità delle dichiarazioni sopra esposte, siamo a specificare che ci riserviamo fin d'ora di quantificare i danni arrecati alla struttura dal sig. Jankto e, pertanto, di perseguire e vedere riconosciuti i nostri diritti, non ultimo quello al buon nome ed alla onorabilità di tutti i dipendenti, in ogni sede giudiziaria".