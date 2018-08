Jankulovski su Schick: "E' il miglior talento ceco. Farà molto bene"

Fonte: vocegiallorossa.it

L'ex di Milan e Udinese Marek Jankulovski è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, parlando, tra le altre cose, del connazionale Patrik Schick: “È normale che dopo l’arrivo di Ronaldo la Juventus sia ancora la favorita, però io penso anche Napoli, Milan e Roma lotteranno contro i bianconeri. Schick? Anche in Repubblica Ceca ci si aspettava qualcosa in più, forse è esploso troppo presto alla Sampdoria poi è andato alla Roma, e lì è difficile fare la differenza da subito. Alla Roma poi c’è Dzeko che per me è un fenomeno, Schick ha comunque delle grandissime potenzialità, è il talento più importante in Repubblica Ceca e sono sicuro che farà molto bene. Come seconda punta per me non è male, poi dipende dal sistema di gioco, deve essere bravo Di Francesco a trovargli la giusta posizione in campo”.