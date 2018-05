J.Cesar su Buffon: "Al top fino a oggi. Gli è mancata solo la Champions"

Julio Cesar, grande ex portiere dell'Inter, parla a La Gazzetta dello Sport esprimendo il suo giudizio su Gigi Buffon: "Il portiere puù forte dell'era moderna? Non saprei trovare un posto preciso per Gigi nella sotria dei portieri dell'era moderna. O forse sì: il posto di un fenomeno che rimarrà nella storia. Peccato che non abbia vinto una Champions, la sua carriera lo meritava".