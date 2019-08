© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

A parlare del ritorno di Radja Nainggolan a Cagliari, ai microfoni di Radio Sportiva, è anche l'ex rossoblu Jeda: "Radja al Cagliari ha lasciato un ricordo indelebile, è amato e ha fatto grandi cose. Ha voluto continuare in Italia anche per le questioni extra-campo. Ha la maturità giusta anche se all'Inter non è riuscito a esprimersi al meglio, ma ha tanto da dare. Sono contento per lui e per il Cagliari tutto. I tifosi sono entusiasti per il suo ritorno, mi auguro che vada tutto per il meglio perché fisicamente è ancora integro e ha tanto da dare. A volte i soldi non sono tutto".