Jeda: "Un ricordo memorabile la vittoria col Cagliari contro la Juve"

© foto di Federico De Luca

Una sola vittoria per il Cagliari a Torino contro la Juventus. È datata 31 gennaio 2009, e in quel Cagliari, in una gara decisa da Matri, giocava Jeda. L'ex attaccante rossoblù ha parlato a DAZN in vista di Juve-Cagliari, in programma nel prossimo turno di campionato: "È stato un momento memorabile, giocavamo a viso aperto perché ci eravamo detti se dobbiamo perdere almeno giochiamo bene. I tifosi erano veramente impazziti, quella squadra poi è stata paragonata addirittura al grande Cagliari di Riva. È una cosa che dà ovviamente orgoglio".