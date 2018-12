© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Chelsea, Jorginho, è tornato sulla questione Koulibaly. "Prima di tutto sono molto triste per la persona che è Kalidou, per me è più di un amico, è un fratello. Per anni abbiamo giocato insieme, la nostra amicizia vive al di fuori dal campo. Sono triste, non deve succedere non solo a lui ma a nessun altro, è questione di rispetto, quello per il prossimo è la prima questione. Spero che si smetta con queste cose, che non succedano più, oltre a essere ingiusto è anche illegale, spero che le cose migliorino".