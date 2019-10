Julio Cruz dà consigli a Scaloni: "In attacco giocherei con Messi-Lautaro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Julio Cruz, ex attaccante tra le altre dell'Inter, ha parlato a La Oral Deportiva degli attaccanti dell'Argentina, che ieri ha pareggiato in rimonta nell'amichevole di Dortmund contro la Germania: "In attacco giocherei con Messi e Lautaro. Ma considererei anche Higuain, sta tornando a essere di nuovo un grande attaccante. Alario lo prenderei sempre in considerazione: sa come muoversi in campo e ha tempi di inserimento eccellenti".