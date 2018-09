Juve, 19 convocati per il Bologna: torna Barzagli, non c'è Kean

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 19 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la partita di domani contro il Bologna. Out Moise Kean, che era indicato come potenziale titolare.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Cuadrado, Matuidi, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Bernardeschi.