Juve, 21 convocati per il Frosinone: tornano Bonucci e Chiellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 21 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus impegnato in questi minuti in conferenza stampa , per la gara contro il Frosinone. Tornano a disposizione sia Bonucci che Chiellini, ancora out Douglas Costa. Squalificato Alex Sandro.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.