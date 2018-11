Juve, 4 casi da risolvere in infermeria: Costa e Berna verso il forfait

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono quattro i casi relativi all'infermeria che il tecnico della Juventus dovrà provare a risolvere col suo staff medico in vista della sfida di domani contro il Man United. Blase Matuidi ieri ha fatto una seduta personalizzata per il recupero dalla contusione all'anca ma è parecchio affaticato. Come Cancelo che deve risolvere un problema ai flessori. I due potrebbero comunque essere convocati, ma difficilmente giocheranno dall'inizio. Molto più complicata le situazioni di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Il primo ha un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, mentre il secondo ha riportato una distorsione alla caviglia sinitra e verrà valutato giorno dopo giorno. Difficile per entrambi il recupero per la Champions. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.