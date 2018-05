Juve, Allegri cambia e vola: così è arrivato lo Scudetto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Allegri cambia e vola". La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta i punti salienti della cavalcata Scudetto della Juventus. Un inizio sofferta rischia di far precipitare i campioni a -7 da Sarri, ma dal San Paolo parte la risalita di Max, camaleonte tattico. 29 vittorie e sole 3 sconfitte, ben 2 però in casa dove la Juve ha vinto 15 volte a differenza delle 14 esterne.