Juve, Allegri vara il turnover in difesa: De Sciglio verso l'esordio

Fin qui Massimiliano Allegri ha utilizzato soltanto quindici calciatori, ma dal rientro dalla sosta in avanti comincerà a sfruttare tutta la profondità della sua rosa, dal momento che ci saranno sette partite in venti giorni, tra cui quella col Napoli e il debutto in Champions League col Valencia. Ecco perché già a partire dal match col Sassuolo si vedranno diversi cambiamenti, specie in difesa. Secondo Tuttosport, ci sarà l'esordio di Mattia De Sciglio, che ha smaltito un affaticamento muscolare e dovrebbe far rifiatare uno tra Cancelo e Alex Sandro. Grosse chance dal primo minuto anche per uno tra Mehdi Benatia e Daniele Rugani, o anche tutti e due contemporaneamente.