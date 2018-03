Juve, Allegri verso il 4-2-3-1. Out Mandzukic, Alex Sandro alto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime di formazione sulla Juventus in vista della SPAL, come riporta TuttiJuve. Allegri sembra orientato verso il 4-2-3-1 con Rugani al fianco di Chiellini in difesa. Nel ruolo di terzino dovrebbe agire ancora Asamoah con Alex Sandro spostato in avanti e Mandzukic out.