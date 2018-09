Juve, arriva francobollo di San Marino

"Ad Ancelotti questa sfida evoca grandi ricordi. Qui ci sono tanti capitoli della storia del calcio e il prossimo dovrà scriverlo il Napoli. Sono contento di essere qui e di raccontare questa sfida per Sky, tra l'altro con Massimo Ambrosini che qui ha giocato un preliminare col Milan....

Via alla Champions: Lozano per stupire ancora. Inter e Barça avvisate

Gazidis e il Milan: "Lavorerò per riportarlo dove merita"

Scaroni su Gazidis: "Elemento fondamentale per il successo del Milan"

Juve, Dybala si allena in gruppo: alle 19 conferenza Allegri e Chiellini

Ancora Gazidis: "Darò tutto per riportare il Milan al top"

Via alla Champions, le ultime di formazione su Stella Rossa-Napoli

Via alla Champions: dalla Juve senza riscatto. Howedes riparte in Russia

Torino, due gol per raddoppiare il valore: Meité è la star dei granata

Anche e soprattutto Icardi vs Kane. I gol, la fascia e un 110 in comune

Sampdoria, Giampaolo: "Gli esami di maturità non finiscono mai"

Via alla Champions: l'anno dopo Andrès e il nuovo corso Barça

Il (non) mercato degli Spurs: lucida follia o salto nel vuoto?

Inter, pranzo Champions in corso: c'è Steven Zhang

Via alla Champions, pranzi Uefa per Zhang e De Laurentiis

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Sono passati alcuni mesi dalla vittoria in campionato, ma adesso la Juventus avra' una commemorazione filatelica anche dalle Poste della Repubblica di San Marino. E' stata infatti diffusa l'immagine dell'apposito francobollo celebrativo da due euro che San Marino emettera' il 16 ottobre prossimo . La vignetta del francobollo e' incentrata sul fatto che si tratta del settimo scudetto consecutivo vinto dalla Juve nel campionato di serie A e sul logo della squadra. Il valore e' stampato il 70 mila esemplari in fogli di 12 esemplari.

Verrà emesso il prossimo 16 ottobre per celebrare lo scudetto

