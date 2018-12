Juve, Benatia regolarmente in gruppo. Cuadrado, trauma al ginocchio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus già a lavoro dopo la sconfitta in Champions League contro lo Young Boys. Seduta di scarico per i giocatori impegnati ieri, lavoro sul campo per tutti gli altri, compreso Mehdi Benatia che ha svolto l'intera sessione.

Per Juan Cuadrado infortunatosi ieri sera, si parla di trauma in iperestensione del ginocchio sinistro da rivalutare nei prossimi giorni.

A riportarlo è il sito ufficiale della Juventus.