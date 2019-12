Juve, Bentancur vuole accelerare i tempi ed essere in campo tra 10 giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rodrigo Bentancur vuole tornare in campo prima della sosta. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista uruguaiano, uscito per infortunio dalla sfida dell'Olimpico contro la Lazio, ha come obiettivo quello di essere a disposizione di Maurizio Sarri entro 10 giorni, ovvero appena in tempo per la gara contro la Sampdoria del 18 dicembre o al massimo per la Supercoppa contro la Lazio.