Juve, Bernadeschi: "La mia dote migliore? La perseveranza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, si è raccontato in un'intervista al magazine Rolling Stone. Attraverso il sito internet del mensile arriva una breve anticipazione: "Oltre al calcio ci sono tante cose nella mia vita. Ci sono tante passioni, le coltivo ogni giorno. Ti aiutano a crescere. Non mi devo limitare all’aspetto calcistico, le persone crescono anche oltre il loro lavoro. La mia qualità principale? La perseveranza. Nel fare le cose, nel pormi degli obiettivi, nello stare sempre presente mentalmente... Ho dovuto fare delle scelte non facili, ma sono scelte professionali".