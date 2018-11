Juve, Bonucci e Chiellini possono rientrare dopo Italia-Portogallo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rientro in anticipo alla Juventus per Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Dopo la partita dell'Italia contro il Portogallo a San Siro in programma per domani il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, potrebbe infatti liberare i giocatori che saranno impegnati in Champions League per la penultima giornata della fase a gironi. A riportarlo è Tuttosport.