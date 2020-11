Juve-Cagliari, il doppio ex Padoin: "Ronaldo non si ferma, ma in difesa c'è un leader come Godin"

Doppio ex della sfida di sabato tra Juventus e Cagliari, Simone Padoin ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: "Joao Pdero così leader? Non me l'aspettavo, mi sta sorprendendo perché ora è il trascinatore di questo Cagliari. Non solo in campo ma proprio a livello di atteggiamento. Ora è maturo. Di Francesco? A me la squadra diverte e credo che farà divertire".

Un Cagliari che ha avuto alcuni problemi in fase difensiva e ora c’è Ronaldo. Come si ferma?

"Non si ferma (ride ndr). Ma i rossoblù in difesa hanno un leader assoluto come Godin. Il Cagliari in questi anni sta facendo un gran mercato. Godin, Nainggolan e soprattutto Nandez che per me è già un giocatore da top club europeo".