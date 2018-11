Juve-Cagliari, il gol di Dybala il secondo più veloce dei bianconeri in A

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol segnato da Paulo Dybala nel primo tempo della sfida contro il Cagliari è il secondo più veloce nella storia della Juventus in Serie A. Più rapido dell'argentino (44 secondi) soltanto Arturo Vidal, che nel 2012 sblocco la gara contro l'Inter dopo 18 secondi. Curiosamente, era sempre il 3 novembre. Il gol di Dybala è anche il secondo più veloce di questa edizione della Serie A: più veloce di lui, Francesco Caputo, che ha portato l'Empoli in vantaggio contro il Sassuolo. Anche lui dopo 18 secondi come Vidal, per una doppia curiosità statistica.