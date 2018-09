Juve, cambia tutto ma non Ronaldo che fa 7 su 7. E sarà 3-5-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cambia tutto ma non Cristiano Ronaldo. E' lui la costante della Juventus, l'unico a fare sette su sette in questo inizio di stagione. Un dato, sottolineato oggi dalla Stampa, importante per la Juventus che ha nel trentatreenne un caposaldo non solo per talento ma anche per continuità di forma. Occhio allo schema tattico: dovrebbe essere 3-5-2 con Barzagli, Bonucci e Benatia dietro.