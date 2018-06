Juve, Carrera sull'obiettivo Golovin: "E' pronto per i bianconeri"

Fonte: TuttoJuve.com

Massimo Carrera, tecnico dello Spartak Mosca ed ex vice di Antonio Conte ai tempi della Juventus, ha parlato di Aleksandr Golovin ai microfoni de LaPresse. "È un ottimo giocatore, è giovanissimo, ma gioca già da tre anni nella Serie A russa e in Nazionale. Ha tutte le qualità per diventare un top player. Se è pronto per l'Italia e per la Juve? Sì, assolutamente". Golovin, classe 1996, è finito nel mirino della Juventus; il cartellino è di proprietà del CSKA Mosca. I tifosi bianconeri potranno ammirarlo al Mondiale, perché il 22enne sarà uno dei pilastri della Russia padrona di casa in campo giovedì nella gara inaugurale contro l'Arabia Saudita.