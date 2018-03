Juve, Chiellini ok ma contro il Milan riposerà in vista del Real

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile turno di riposo per Giorgio Chiellini alla ripresa del campionato quando la Juventus affronterà il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrale, che non ha riportato un problema muscolare di grave entità, potrebbe comunque non essere mandato in campo da Massimiliano Allegri, in vista della sfida di Champions contro il Real Madrid quando sarà assente per squalifica Mehdi Benatia.