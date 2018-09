Juve, Cobolli Gigli: "CR7 sta giocando bene. Per i gol serve pazienza"

© foto di Filippo Gabutti

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato dell'inizio di stagione di Cristiano Ronaldo ai microfoni di TuttoJuve: "Ci vuole un po' di pazienza. Intanto sta giocando bene, attira su di sè un buon numero di difensori e questo favorisce gli altri attaccanti. La Juventus ha la fortuna di non avere solo Ronaldo, in questo momento ci sono altre possibilità di scelta. Tanto è vero che Allegri è costretto a lasciare fuori dei numero uno come Dybala e Douglas Costa. Ronaldo, comunque, come giocatore non si discute: crescerà. Quando ha iniziato a giocare con la Juve aveva nelle gambe 14 giorni di allenamento. La Juve, nonostante tutto, è riuscita a superare bene queste prime tre partite, a volte con un po' di fatica. Quando Ronaldo entrerà completamente in forma e darà il 100% di se stesso, possiamo sperare che la squadra migliori".