Possibile panchina per Cristiano Ronaldo nella sfida di campionato di venerdì contro il Frosinone. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino il portoghese potrebbe essere preservato per la Champions League ma le prossime 48 ore saranno decisive per capire le idee di Massimiliano Allegri.