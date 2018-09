Juve conia gettone digitale per tifosi

Siglato accordo con piattaforma blockchain Socio.com

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Nasce la criptovaluta del tifoso juventino. Il club bianconero ha infatti siglato una "partnership globale e pluriennale" con la piattaforma di blockchain Socio.com. che crea l''Official Fan Token' bianconero, "un gettone che può essere scambiato sulla piattaforma mobile dai tifosi in tutto il mondo e usato per interagire con il club attraverso polls e votazioni. "Come club - spiega Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Head of Global Partnerships and Corporate Revenues di Juventus - siamo sempre molto attenti e pro-attivi verso nuove tecnologie e innovazione. Insieme a Socios.com abbiamo intenzione di offrire nuove opportunità alla nostra fan base nel mondo di interagire in modo innovativo con la loro squadra preferita". I tifosi potranno acquistare i Fan Tokens attraverso un innovativo programma, il Fan Token Offering (FTO). La criptovaluta bianconera sarà disponibile solo su Socios.com (nella prima parte del 2019) e sarà scambiabile con il Token nativo della piattaforma, $CHZ".