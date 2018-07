Juve-CR7, Pier Silvio Berlusconi: "Ronaldo è super, fanno bene"

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus insegue Cristiano Ronaldo, ma tutto il movimento calcistico italiano si lecca i baffi al pensiero di avere nel nostro Paese il calciatore più forte (e più pubblicizzato) al mondo. Comprese le TV, come per esempio Mediaset, il cui vicepresidente Silvio Berlusconi ne ha parlato a gazzetta.it: “Cristiano è super anche per ciò che rappresenta, se davvero riesce a prenderlo fa bene”.