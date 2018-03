Juve, Cuadrado a Parigi per farsi visitare dai medici della Colombia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rientro di Juan Cuadrado non sembra essere così vicino. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'esterno della Juventus raggiungerà il ritiro della sua Nazionale a Parigi per farsi visitare dai medici della Colombia che restano in costante contatto con il dottor Claudio Rigo, responsabile dello staff sanitario bianconero. Difficile che il giocatore possa tornare a breve, visto che resta alle prese con l'infiammazione post intervento per la pubalgia.