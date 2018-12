© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessuna operazione in vista per Juan Cuadrado. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel giorno in cui la Juventus aveva annunciato di prendere la scelta definitiva, si è infatti deciso di andare avanti con la terapia conservativa, per risolvere il problema al ginocchio accusato durante la sfida di Champions League contro lo Young Boys.