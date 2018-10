Juve, De Sciglio è pronto. A Empoli chance per Rugani?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due ritorni nella difesa della Juventus che affronterà l'Empoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Mattia De Sciglio è pronto per tornare in campo e potrebbe far rifiatare uno tra Alex Sandro e Cancelo. Potrebbe, inoltre, essere l'occasione di Daniele Rugani, in coppia probabilmente con Medhi Benatia.