© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cruccio Diego Costa per l'Atlético Madrid in vista della sfida di Champions League contro la Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante brasiliano non è certo di poter scendere in campo a febbraio contro i bianconeri nella gara di andata anche se ha assicurato a Simeone che farà di tutto per esserci.