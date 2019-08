Juve, due giorni di riposo: martedì ripresa, mercoledì festa Villar Perosa

La Juventus è rientrata in nottata dalla trasferta di Stoccolma per l'International Champions Cup. Il gruppo riposerà domenica e lunedì per tornare in campo martedì, nel pomeriggio. Senza dimenticare il grande appuntamento di mercoledì, a Villar Perosa, per la tradizionale amichevole tutta bianconera. Lo riporta il sito ufficiale della 'Vecchia Signora'.