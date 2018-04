Juve, Dybala verso l'esclusione col Napoli: Mandzukic in vantaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina a grandi passi la super sfida Scudetto tra Juventus e Napoli, in programma per domenica sera all'Allianz Stadium di Torino e Massimiliano Allegri inizia a pensare seriamente alla formazione da mandare in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport Paulo Dybala si avvia verso l'esclusione, con il tridente d'attacco che potrebbe essere composto da Mario Mandzukic, Douglas Costa e Gonzalo Higuain.