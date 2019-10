© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di Champions League per Juventus e Atalanta, entrambe impegnate domani sera, rispettivamente in casa contro la Lokomotiv Mosca e a Manchester contro il City. Di seguito, le attività media previste nella giornata di oggi, che come di consueto potrete seguire sulle pagine di TMW.

Juventus-Lokomotiv Mosca

Conferenza stampa Juventus: ore 14 all'Allianz Stadium, Sarri e Cristiano Ronaldo. Allenamento alle 16 al campo di allenamento.

Conferenza stampa Lokomotiv Mosca: ore 17.30 all'Allianz Stadium, Semin e un giocatore. Allenamento alle 18 all'Allianz Stadium.

Manchester City-Atalanta

Conferenza stampa Manchester City: ore 12.30 al centro sportivo, Guardiola e un giocatore. Allenamento alle 15.15 al campo di allenamento.

Conferenza stampa Atalanta: ore 18.15 all'Etihad Stadium, Gasperini e De Roon. Allenamento alle 18.15 all'Etihad Stadium.